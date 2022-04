Filmový Thor hledá klid, marně. Očekávaná novinka představila první trailer

Láska jako hrom. Můžeme jen hádat, co a kdo se za ní v novém filmu Thor se stejnojmenným podtitulem skrývá. Na odpověď si diváci počkají do 7. července, kdy novinka Marvel Studia vstoupí do kin.

Chris Hemsworth se vrátí v létě jako Thor | Foto: Falcon