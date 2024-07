S originálním nápadem na invazi mimozemšťanů, jejichž smrtící agresi lze čelit jedině tichem (neb mají mimořádně vyvinutý sluch a na jakýkoli zvuk reagují útokem), přišel John Krasinski v roce 2018. Scénář k prvnímu filmu psal se Scottem Beckem a Bryanem Woodsem a hned napoprvé uspěli. Film měl solidní divácký úspěch (vydělal celosvětově přes 340 milionů dolarů) a tvůrci dostali od studia zelenou k dalšímu pokračování.

Teď se v kinech představuje už třetí díl, respektive prequel obou filmů. A zatímco v předchozích byla v centru pozornosti rodina farmáře Abbotta na odlehlém místě, aktuální příběh situovali mírně obměnění autoři do metropole na východním pobřeží USA a děj se točí kolem dvou solitérů, jež katastrofa svede dohromady. John Krasinski je tentokrát jen spoluscenáristou a producentem, režie se ujal Michael Sarnoski, tvůrce snímku Pig o muži, jenž pátrá po lanýžovém prasátku i po své minulosti.

New York v plamenech

Hlavní hrdinku Sam představí autoři během terapeutického sezení, kde neguje všechno, nač je tázána. Všechno je na nic (jejím slovníkem ještě o něco pregnantněji) – terapie, pocity a vůbec celý hospic, kde se nachází. Je totiž pro pacienty s terminální diagnózou a Sam má nevyléčitelnou rakovinu. Jediné, co ji ještě zajímá, je její kocour s půvabně filmovým jménem Frodo.

| Video: Youtube

Výlety pro klienty Sam paličatě odmítá, tentokrát ale udělá výjimku – souhlasí s cestou do rušného New Yorku pod podmínkou, že si bude moci dát pizzu. Bohužel se to trefí přesně do dne, kdy se na město rozhodnou zaútočit potvory blížící se podobou částečně „Vetřelcům“, částečně obludným broukům…

Za pár hodin je město v plamenech, vetřelci uzavírají rafinovaně obyvatele do pasti ničením mostů a jedinou spásou jsou velké lodě plující Hudsonem a sbírající přeživší lidi. Mimozemšťané totiž sice dobře slyší a žerou lidi na potkání, ale neumí plavat. K smrti vyděšení Newyorčané prchají k řece k lodím, jen Sam míří v protiproudu do pizzerie, aby uspokojila svůj apetit. Když jste v terminálním stádiu nemoci, vnímáte všeobecné ohrožení trochu jinou optikou. Jejím společníkem je samozřejmě Frodo, který se čas od času ztratí a působí jako šelma utržená z řetězů ze zoo oživující deprimující scény zničených avenue. Až když se k Sam doslova vnutí jiný parťák, podobně osamělý jako ona – mladý adept na právníka, původem z Londýna, dostane její pouť poničeným městem jiný náboj i obsah. Jako vždy i tady platí, že ve dvou se to lépe táhne, zvlášť když jeden potřebuje léky, které docházejí. A to i přesto, že riziko nechtěného zvuku či komentáře tím mírně stoupá…

Podmanivé záběry

Dlužno říct, že vizuálně film funguje na jedničku. Efektní sekvence příletu mimozemšťanů, pohledy na zdevastovaný New York, útěk zatopeným metrem, černobílá kočka běhající opuštěnými ulicemi, temné podchody, rozsypané knihy zkrápěné deštěm – záběry mají podmanivou sílu a režisér s nimi šikovně pracuje. Vymýšlí působivé kontrasty: klidné útočiště ve stísněných suterénních prostorách ozařovaných jen ohněm střídá s pouliční cestou během vydatného deště nebo úkrytem ve fontáně.

Přesto jde spíše o volně řetězené obrazy využívající „jiný“ pohled na známé město, jímž hlavní postavy putují, než vyloženě o silný psychologický příběh – jaký se podařil v minulých dílech. Platí to i o předvídatelném vývoji vyprávění, Tiché místo 1 a 2 nabízely důmyslnější linku. Tady víc než ochranitelský reflex a rodinná sounáležitost, jež bavila a posouvala děj u Abbottových, jde prvoplánově o přežití. Psychologie se zase tak moc neřeší. Jediným vybočením je scéna v jazzovém klubu, kam se Sam jako malá holka chodila dívat na tátu jazzmana a jehož retro interiér potěší oko diváka. Tady, mezi stěnami s fotografiemi černošských muzikantů, jako by na hrdiny i diváky dýchl starý dobrý svět, ostrůvek klidu evokující jazzové standardy - jakýmsi zázrakem zatím nezničený.

Ticho i zvuky působí

Sem tam se daří jemný humor, třeba když dvojice zapíjí vytouženou pizzu klubovou whisky. Jen s těmi emocemi občas autoři neznají míru - některé situace působí mile nostalgicky, jiné příliš tlačí na pilu a zavání kalkulem (vzpomínky na tatínka).

Vděčným momentem je každopádně práce s motivy ticha a zvuku. Aby vetřelce oklamali, sdělují si postavy stručné informace a pokyny uprostřed deště nebo bouřky, kdy čekají na hrom, jindy se ukryjí do šumící městské fontány a podobně.

| Video: Youtube

Tiché místo: První den působí lehce nevyváženě, scénář je méně propracovaný než v předchozích filmech a trochu unavuje obligátním motivem rakoviny. Herci (talentovaná Lupita Nyong’o a Joseph Quinn) si s ním ale poradili a dali postavám, co jejich jest. Včetně osvěžující interakce s kocourem. Michael Sarnoski navíc dokazuje, že umí i z méně nosného scénáře vytěžit působivé scény a budovat atmosféru, z níž se divákům sem tam tají dech. Platí to i o posledním záběru, který je perfektní tečkou. A ještě spoiler pro milovníky zvířat – Frodo přežije.

Procenta: 65