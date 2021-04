Snímek, který Prima uvede v televizní premiéře, vypráví o třech ženách. Potažmo o třech podobách lásky, radosti i bolesti, štěstí i smutku. Natálie je svobodná třicátnice, je šťastná, má dobrou kariéru a kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru nohama. Po rozvodu se snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem, který je posedlý sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj. I v Natáliině životě se ocitá muž, vdovec Marek. Jejich vztah se ale ocitá pod drobnohledem jeho tchyně Evy, která byla zvyklá pomáhat s výchovou vnučky…

V hlavních rolích se představí Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová a Petra Hřebíčková. České trio doplní slovenští herci Ľuboš Kostelný a Marián Mitaš, Chorvat Janko Popović Volarić a Srbové Branislav Trifunović a Predrag Manojlović. Posledně jmenovaný si zahrál i v kultovním filmu režiséra Emira Kusturici Černá kočka, bílý kocour.

„Podařilo se nám dát dohromady velké herecké osobnosti, které pro mě byly na place novou inspirací. Věřím, že energie, se kterou jsme na filmu všichni pracovali, se přenese i na plátna a že si Příliš osobní známost najde diváky,“ uvedla režisérka Marta Ferencová, která film natočila podle knihy spisovatelky Evy Twardzik Urbaníkové. Spolupracovaly už na snímku Všechno nebo nic, který v českých, slovenských a polských kinech vidělo 850 tisíc lidí. (Prima, 25. 4., 20.15)

Českem nejen za sportem (1/8)

Druhá řada sportovního a poznávacího cestopisu Českem nejen za sportem navazuje na první sérii Alpami nejen za sněhem. I nyní budou cyklem provázet olympijská medailistka ve snowboardcrossu a mezinárodní hvězda tohoto sportu Eva Samková a spolu s ní také mnohonásobný mistr světa ve skicrossu Tomáš Kraus.

Jiná je však roční doba, které se přizpůsobují i aktivity. Místo lyží přijdou na řadu horská kola a místo túry na skialpech pěší norwalking. První díl začíná na Karlovarsku, v nejzápadnějším kraji České republiky, a taky pěkně vysoko – v Krušných horách.

A jelikož se jedná o hory, které byly zapsány do seznamu UNESCO díky své hornické historii, sestoupíme s průvodci do znovu zpřístupněného dolu Johannes. Dále navštívíme trailpark na Klínovci, kde se s nimi projedeme na kole a pak nás čeká plavba z hradu Loket přes Svatošské skály až do Karlových Varů. (ČT2, 24. 4., 10.05 a 27. 4., 18.15)

Majestátní mosty (Vysoko nad údolím)

Golden Gate Bridge v San Francisku, Karlův most v Praze, Tower Bridge v Londýně, Rabíndra setu v Kalkatě – to jsou nejen mosty, ale i světově proslulé ikony, které se staly tvářemi známých metropolí. Spojují rozdělené země, jsou strategicky důležitými válečnými cíli a obchodování se bez nich neobejde.

Mosty jsou kulturními monumenty. Jejich výstavba s v průběhu dějin změnila od základů. A ony na oplátku změnily životy všech, kdo je používají. Tento pětidílný seriál vypráví příběhy majestátních mostů, které mají zvláštní, symbolickou moc. Seznamte se s lidmi, kteří žijí v jejich blízkosti – na nich i pod nimi. (Prima ZOOM, 26. 4., 20.00)