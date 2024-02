Zdroj: Youtube

The Lovers (SkyShowtime)

Janet (Roisin Gallagherová) je vtipná prodavačka s prořízlou pusou z belfastského supermarketu, které nezáleží v podstatě na ničem, ani na vlastním životě. Seamus (Johnny Flynn) je zdvořilý politický hlasatel, který se svou slavnou přítelkyní vede zdánlivě dokonalý londýnský život. Takže když Seamus vpadne do Janetina života (a to doslova – přes zeď do její zahrady), konflikt je na světě. Pak ale oba zjistí, že je to k sobě záhadně táhne, a brzy je jasné, že se do sebe zamilují…

Šestidílný milostný příběh dvou lidí, kteří se k sobě zdánlivě naprosto nehodí, je k vidění na SkyShowtime.