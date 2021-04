Velmi syrové a velmi solidní. Nové sedmidílnévězeňské drama, kterépřekvapivě natočil komediální herec Ben Stiller, rozhodně stojí za povšimnutí. Je inspirováno útěkem z vězení v severní části New Yorku, k němuž došlo v létě roku 2015 a který odstartoval celostátní pátrání po dvou odsouzených vrazích. Pozoruhodné na kauze bylo, že k útěku mužům dopomohla vdaná zaměstnankyně věznice, jež s oběma muži dlouhé měsíce udržovala poměr.

Zdroj: Youtube

Dlužno říct, že je na co se dívat a čím se nechat uhranout. Už jen ústřední trio, kde každý svádí prostřednictvím sexu svůj boj za dosažení určitého cíle, vybočuje sympaticky ze známých šablon.

V kostce řečeno: výborný scénář, brilantní režie i herecké výkony. Včetně Patricie Arquetteové, která je v roli prsaté padesátnice po přibrání kil i vrásek takřka k nepoznání, ale hraje jak z partesu. Takhle přiznat před kamerou a bez šminek všechny nedokonalosti věku, to chce kuráž! Perfektně jí sekundují i oba partneři - Paul Dano aBenicio Del Toro v rolích vězňů. Výtečná podívaná. Nemluvě o parádním soundtracku. (ČT art, vždy v neděli 21.05)

Amy (Netflix)

Je to radost, když se povede dobrý dokument. I když ne zrovna veselý. Celovečerní film věnovaný britské soulové zpěvačce Amy Winehouseové, které osud vyměřil jen krátký životní úsek, je z roku 2015 a Netflix ho nyní zařadil do svého programu. Režisér Asif Kapadia, který dojal řadu diváků už předchozím portrétem Senna o zemřelém mladičkém jezdci Formule 1, znovu zkoumá kořeny i příčiny tragického pádu svého hrdiny. Ani v nejmenším mu ale nejde o senzaci.

Zdroj: Youtube

Naopak. Finální výsledek svědčí o pečlivém sběru materiálu, kde autor nepodcenil žádnou výpověď, včetně osobních útržků, jež po sobě nechávala sama zpěvačka. Rozhodně si tenhle podařený kousek dejte. Nejen kvůli jejím písním, které tu nechybí. Hlavně kvůli poctivé filmařské práci. Kromě toho - letos v létě to bude deset let, co tahle nevyrovnaná dívka s fascinujícím hlasem a temnýma očima, smýkaná životem, opustila pozemský svět.

Mare z Easttownu (HBO GO)

Detektivní série z pensylvánského městečka, jež je čerstvě k vidění na HBO GO, je silným soupeřem vězeňského tria z Dannemore. I tady je v centru pozornosti svérázná, vráskami poznamenaná hrdinka - nekompromisní vyšetřovatelka Mare Sheehan. Vyšetřuje místní vraždu – růžové holčičí kolo v kufru auta naznačuje, o čí život zřejmě šlo – , zatímco její vlastní život se pomalu rozpadá.

Zdroj: Youtube

Autor scénáře Brad Ingelsby, jenž má na kontě Cestu zpátky o padlém baseballovém hráči s Benem Affleckem, zkoumá temnou stránku jedné uzavřené komunity. Jeho příběh je autentickou výpovědí o tom, jak rodina a dávné tragédie ovlivňují naši přítomnost. Soudě dle prvního dílu půjde o zkušeně odvyprávěnou Navíc se tu po deseti letech potkali před kamerou dvě hvězdy jiného seriálu HBO Mildred Pierce - Kate Winslet a Guy Pearce, v intencích scénáře u nočního baru. Třeba jim výkony vynesou znovu cenu Emmy. (HBO GO)