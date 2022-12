Polonazí hosté v 7 pádech Honzy Dědka (Prima)

7 pádů Honzy DědkaZdroj: se svolením Prima

Do půl těla nahý přišel fotbalista Petr Švancara do posledního letošního dílu talkshow 7 pádů Honzy Dědka. O domluvenou silvestrovskou scénku ale rozhodně nešlo a nicnetušící moderátor neskrýval překvapení. „Vítej, no,“ řekl překvapeně fotbalistovi na přivítanou. „Tak dlouho jsme vybírali košili, až jsme nevybrali žádnou. Omlouvám se za to tělo všem trenérům,“ přišel s vysvětlením Švancara. Pár minut předtím v zákulisí byl ale ještě oblečený. Jenomže nevhodně pro televizní kamery. „Vzal jsem si bílou košili a ještě blbé sako. Na to, že jsem už občas v televizi byl, bych mohl být zkušenější,“ dodal na vysvětlenou Švancara.

Nebyl jediný, kdo přišel bez části oblečení. Herec Marek Taclík pro změnu dorazil bez kalhot. To nejdůležitější zakrývalo dlouhé sako. „Ahoj Honzo, těšil jsem se, omlouvám se. Zapomněl jsem kalhoty,“ vysvětlil nechápajícímu moderátorovi. „Ne, mě to samozřejmě napadlo, když jsem viděl Petra, že přišel do půl těla… A všimněte si, že fotbalisté si vždycky svlékají jenom trika. Proč si někdy nesundáte trenky?“ obrátil pozornost na Švancaru.

„Ewo, nepřipadáš se?“ ptal se Honza Dědek stejně překvapené Ewy Farne, dalšího hosta pořadu. „Alespoň jsem v tělové barvě,“ dodala pohotově zpěvačka, která na natáčení oblékla dlouhé světlé kalhoty a rolák v téže barvě.