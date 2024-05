Zásah štěstímZdroj: se svolením kviff.TV

Fanny a Jean působí jako dokonalý pár. Mají vše, o čem ostatní sní. Zdá se, že jsou do sebe zamilovaní stejně, jako když se poprvé setkali. Pak ale jejich zdánlivé štěstí změní jediné náhodné setkání s bývalým spolužákem… Do jaké míry jsme strůjci vlastního štěstí, či naopak pasivními příjemci milosti od bohyně Fortuny? Právě na to se ve svém padesátém celovečerním snímku plném poetických scén a her s barvami i se zločiny ptá věčně nepokojný režisér Woody Allen.