Málo mě znáš. Voyo nabídne nový dokument o Ivetě BartošovéZdroj: se svolením Voyo

Málo mě znáš

Voyo, od 7. dubna

Plachá, naivní a nezkušená holka z Beskyd. Tak zní zaužívaná fráze. Iveta Bartošová, od jejíhož úmrtí uplyne 29. dubna deset let, byla ale především krásná žena a talentovaná zpěvačka s velkým hlasovým rozsahem. V začátku kariéry jí bezpochyby scházelo hudební sebevědomí, které jí postupně dodávali její spolupracovníci a podporovatelé. Ale jak řekl její někdejší přítel Michal Penk – byla příliš citlivá a hodná na to, aby dokázala čelit nástrahám, které ji obklopovaly.

O tom, jaká ve skutečnosti byla, vypovídá třídílný dokument Málo mě znáš, mapující kariéru Ivety Bartošové od osmdesátých do nultých let. Od 7. dubna se objeví ve vysílání Voyo, následně jej od 5. května uvede televize Nova. Vyvrcholí tím speciální uvedení dvou řad hrané série Iveta z dílny režiséra a scenáristy Michala Samira.

Dokument z dílny režiséra Tomáše Kleina je v mnohém jiný. Mimo jiné odkrývá i pravé příčiny Ivetina následného ústupu z veřejného života a okolnosti závěru jejího života. Ukazuje ji jako člověka, který zažíval hluboká selhání, pochyboval o sobě, měl strach z osamocení, ale bál se to jednoznačně sdělit. Série také odkrývá, co všechno to obnáší, když se člověk stane součástí občas nelítostného šoubyznysu.