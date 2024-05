Třetí řada série Iveta představí i Ivetina syna Artura Zdroj: se svolením Voya

Iveta

Voyo

Premiérový první díl ze závěrečné třetí série Iveta představí 10. května Voyo (další dvě epizody mohou diváci sledovat vždy v následující pátky – 17. a 24. května). Tvůrci v ní zpěvačku Ivetu Bartošovou znázorňují jako ženu, která si prochází utrpením pramenícím zejména ze ztráty syna Artura, jehož dle nařízení soudu získal do péče otec.

Iveta se ocitá na dně lidském i uměleckém, zabíjí ji alkohol i fakt, že na ni bulvár spustil trestuhodný „hon na čarodějnice“, který by neustál ani ten fyzicky a psychicky nejodolnější jedinec. „Dovedeme ji k smrti, ale to se tak někdy stává,“ praví vyšinutě na redakční poradě někdejší král bulvárních médií Pavel Novotný v přesném podání Filipa Rajmonta.

Herecky mu sekundují Zuzana Zlatohlávková coby Ivetina kamarádka, novinářka Gabi, či Jana Stryková jako její zásadní profesní konkurentka Simona. Skvělé výkony podávají i David Prachař coby Josef Rychtář a Richard Krajčo v roli únosce a Ivetina „zachránce“ Macury. Jejímu skutečnému synovi Arturu Štaidlovi jako by z oka vypadl jeho představitel Karel Šimek.

Příběh je to skoro až neuvěřitelný a na jeho konci by se mohlo zdát, že vše zlé je zažehnáno. Ale opak je pravdou. Iveta už nemůže jít dál, nikdo nedokáže porozumět tomu, co se odehrává v její duši.