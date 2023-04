Zdroj: se svolením SkyShowtime

Hackerville

(SkyShowtime)

Když je hackerský útok na velkou německou banku vysledován do Rumunska, expertku na kybernetickou kriminalitu Lisu Metzovou (Anna Schumacherová) vyšlou z Frankfurtu do Temešváru, jejího rodného města, aby spolupracovala s místními vyšetřovateli. Když dorazí do Rumunska, odkud její rodiče uprchli, zjišťuje, že je to pro ni vzdáleně známá a přitom naprosto cizí země. Poprvé v životě se také musí vyrovnat s temnou minulostí své rodiny.

První dvě epizody seriálu můžete sledovat 5. května na SkyShowtime.