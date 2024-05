Zdroj: Youtube

Tři mušketýři: D'Artagnan (HBO Max)

Rok 1627, sladká Francie. Temperamentní mladý Gaskoněc D'Artagnan (François Civil) přijíždí do Paříže a snaží se najít útočníky, kteří ho chtěli nechat umřít. To ho přivede do války, v níž jde o budoucnost Francie. Spojí se s Athosem (Vincent Cassel), Porthosem (Pio Marmaï) a Aramisem (Romain Duris), třemi královskými mušketýry, a jeho cesty se zkříží s plány krásné a tajemné Milady de Winter (Eva Greenová) i zlovolného kardinála Richelieu. Velkolepé historické drama podle mistrovského díla Alexandra Dumase staršího je obsazeno nejcharismatičtějšími herci, jaké současná francouzská kinematografie má. Ke zhlédnutí na HBO Max.