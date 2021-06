V české verzi ho známe jako Terapii a v ústřední roli naslouchal příběhům svých klientů Karel Roden. Podle izraelského originálu však vznikla i americká verze V odborné péči a právě ta se nyní po dlouhé pauze vrací na HBO se čtvrtou řadou. Gybriela Byrna ovšem střídá v pomyslném freudovském křesle v duchu aktuálního volání po větší diverzitě černá herečka Uzo Aduba.

Držitelka Emmy za jiný výtečný seriál (Orange Is the New Black) má zase jiný šmrnc a jižanský drive, proměnily se i kulisy, včetně toho, že některé terapie probíhají online – venku totiž řádí koronavirus.

Nová série se odehrává v současném Los Angeles a sleduje rozmanitou trojici pacientů. Záběr jejich traumat je široký, empatickouspecialistku Brooke Taylorovounavíc sužují vlastní démoni a svět kolem je komplikovanější než kdy dřív.

Na přetřes přijdou kromě pandemie i sociální a kulturní konflikty posledních let… (HBO GO)

Roky a roky

Příslibem šestidílného společného projektu britské BBC a amerického HBO jsou dvě jména. Scenárista Russell T Davies, který má na kontě například Skandál po anglicku, Pán času nebo sérii Byl by to hřích, a herečka Emma Thompsonová, v poněkud netradiční roli. Tvůrci této futuristické ságy sledují osudy rozvětvené manchesterské rodiny Lyonsových, od roku2019 až k mrazivé vizi blízké budoucnosti. Tak blízké, že se v mnoha ohledech prolíná s dobou, kterou teď zažíváme.

Nástup populismu, klimatická krize, fake news, migrace, nacionalismus, globalizovaný bankovní systém… Zkušený pozorovatel a bravurní autor dialogů Davies je promýšlí do důsledků, podobně jako se Charlie Brooker zamýšlel nad často nechtěnými důsledky překotného rozvoje technologií v ceněné sarkastické sérii Černé zrcadlo (Black Mirror). Chvilkami budí smích, jindy z nich mrazí. (ČT art, neděle 30. 5.)

Kominského metoda

Ještě pořád má svůj mužný šarm, ale sedm křížků a lehce zhýralý život se mu už pěkně zarývá do těla. Sandy Kominský, herecký pedagog s pověstným sarkasmem na jazyku v brilantním podání Michaela Douglase, je zpět a třetí řadou se uzavírají jeho příběhy. Na rozdíl od předchozích dvou řad mu dělají společnost jiní, o životního přítele Normana právě čerstvě přišel. S tím souvisí i aktuální trable: stal se totiž na jeho přání správcem kamarádovamajetku a to, co má za úkol, se Normanově dceři ani jejímu synovi dvakrát nelíbí. Jak to tak bývá, když dojde na dědictví, dochází smích a lámou se charaktery.

Na scénu vstupuje i Sandyho exmanželka v podání Kathleen Turnerové, ani to nevěstí nic dobrého. Při jejich výměně názorů jako bychom slyšeli echo Války Roseových, kde jsou ale ty časy! Po letech filmové absence je herečka takřka k nepoznání a někdejší jiskra na rozdíl od Douglase obroušena. Alan Arkin, hercův parťák z obou prvních řad sérií, tu rovnocennou náhradu nemá. Kreativní otec seriálu Chuck Lorre servíruje i nyní dialogy s ostrým humorem, půvab osamělého stárnutí v kombinaci s odzbrojující sebeironií dvou skvělých hráčů, kteří se navzájem výtečně doplňovali, ale chybí. Kominski míří do zasloužené penze. (Netflix)