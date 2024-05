Noc na Karlštejně Zdroj: se svolením ČT

Noc na Karlštejně

ČT art, 2. 6., 20.15

Filmový muzikál Noc na Karlštejně natočil v roce 1973 režisér Zdeněk Podskalský. O čtyřicet let později uspořádal producent Janis Sidovský open air koncert na nádvoří hradu Karlštejn, kde písně z muzikálu zazněly v podání nové generace umělců. Stejnojmenná Vrchlického hra je zasazena do doby vlády Karla IV., přesně do roku 1363, což symbolicky s trojkou na konci letopočtu zvýraznilo karolínské výročí. Na Purkrabském dvoře hradu Karlštejn 22. srpna 2013 živě vystoupili a písničky Karla Svobody a Jiřího Štaidla zpívali Vojtěch Dyk, Matěj Ruppert, Jan Budař, Jakub Prachař, Zuzana Stivínová, Ondřej Ruml, Tereza Černochová a Jan Maxián. Generaci třicátníků doplňují všestranný František Segrado a Český národní symfonický orchestr, který dirigoval Kryštof Marek. Úvodní slovo měl Pavel Vítek. Koncert pod širým nebem nabídl dvě části – v první Český národní symfonický orchestr zahrál svitu z filmu Tři oříšky pro Popelku, ve druhé pak v obsazení snů zazněly skladby Do věží, Lásko má, já stůňu, Hoja hoj, Muži nejlíp sluší sólo, Je v tom něčí dcera, Když mám tekutou révu a další ze známého filmu Noc na Karlštejně.