Bourneův odkaz

Nova 27. 10., 22.30

Jason Bourne se vrátil do New Yorku, ohrožuje celou CIA a ta začíná konat. Ukončuje programy Black Briar a Outcome, do kterého patří i agent Aaron Cross. I on je určen k likvidaci, stejně jako ostatní agenti rozesetí po celém světě, kde služba operuje. Aron je na tréninkové misi na Aljašce, kde se mu podaří před vrahy uniknout. Musí ale vynaložit veškeré úsilí a využít své schopnosti k tomu, aby všemocnou tajnou organizaci překonal.

Ocitá se na útěku, je opět sledován nejmodernější technikou a musí kličkovat ve sprše smrtících kulek. Cross se poté shledává s doktorkou Shearingovou, u které kdysi podstupoval léčbu jako agent. Té jediné může věřit. Proti nim stojí šéf tajných operací, který má obrovský zájem na likvidaci všech vylepšených agentů. Tony Gilroy obsadil do filmu mimo jiné Jeremy Rennera, Rachel Weiszovou a Edwarda Nortona.