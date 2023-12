Karlík a továrna na čokoláduZdroj: se svolením Novy

Karlík a továrna na čokoládu

Nova Cinema, 16. 12., 20:00

Souběžně s Wonkou v kinech se vrací na obrazovky i film Tima Burtona z roku 2005. Karlík Bucket žije se svými rodiči a prarodiči v polorozpadlém domku. Jsou chudí, ale milují se a nedali by na sebe dopustit. Nedaleko se nachází obří továrna na čokoládu, kde kdysi Karlíkův děda pracoval a poznal osobně majitele Willyho Wonku.

Karlík, který miluje čokoládu, má sen se do továrny podívat, což se zdá nemožné do té doby, kdy Willy Wonka vyhlásí soutěž. Jejích pět dětských vítězů bude moci strávit jeden den v továrně, kterou neměl nikdo šanci spatřit více než patnáct let. Souhrou šťastných náhod Karlík kupón získá.

Návštěva se pro všechny děti kromě Karlíka promění v hrůzný zážitek, protože Umpa-lumpové, kteří sladkosti vyrábějí, je postupně vytrestají za špatné vlastnosti. Tim Burton obsadil do hlavní role Karlíka Freddieho Highmorea, Wonku hraje Johnny Depp.

