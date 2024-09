close info Zdroj: se svolením ČT zoom_in Devadesátky

Devadesátky

ČT1, 22. 9., 20.10

Detektivní seriál se vrací do doby, kdy mafiáni mohli vše a policie jen to, co si vybojovala. Podle scénáře Josefa Mareše, jenž některé z případů před lety sám vyšetřoval, jej natočil režisér Peter Bebjak. Šest dílů z Devadesátek se odehrává přibližně dvacet let před seriálem Případy 1. oddělení. Hned první kauza diváky zavede do roku 1993, kdy je v tiché ulici zastřelen obávaný bodyguard Jiří Jíva. Jedná se o další nájemnou vraždu, kterou musí kriminalisté pražského 1. oddělení vyřešit. Situace začíná být nepřehledná, do hry vstupují další a další figury, včetně podnikatele a majitele vyhlášeného Discolandu Ivana Jonáka nebo šéfa podsvětí Františka Mrázka. A dopadení viníka je v nedohlednu. V hlavních rolích uvidíme Ondřeje Sokola, Martina Fingera, Kryštofa Bartoše, Vasila Fridricha, Roberta Mikluše, dále pak Igora Orozoviče, Matouše Rumla nebo Davida Novotného.