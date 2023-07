Zdroj: Youtube

Juan Carlos: Downfall of The King (SkyShowtime)

Po mnoho let byl král Juan Carlos I. španělským hrdinou, oslavovaným po celém světě za reformu Španělska se svými moderními, pokrokovými, demokratickými hodnotami. Dovedl zemi od frankistické diktatury k parlamentní monarchii, přeměnil Španělsko v moderní evropský stát a stal se nejpopulárnějším španělským vládcem v historii. Měl loajální královnu, milující rodinu, mezinárodní respekt, přátele na vysokých místech a věrné poddané.

Proč byl tento uctívaný monarcha nucen v roce 2014 abdikovat a o šest let později uprchnout do exilu? Vše začalo osudným loveckým výletem do Botswany, který odhalil králův tajný milostný poměr s jeho společnicí Corinnou zu Sayn-Wittgenstein… První epizoda dokumentárního seriálu mapujícího vzestup a pád bývalého španělského krále Juana Carlose I. je už nyní k vidění na SkyShowtime.