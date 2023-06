Zdroj: Youtube

Epizody (iVysílání)

Sean a Beverly jsou šťastný anglický manželský pár, který vytvořil úspěšnou komediální televizní show. Jejich život se zdá být bezproblémový. Potom se však objeví charismatický ředitel americké televizní stanice a přesvědčí je, aby se přestěhovali do Los Angeles a upravili svůj pořad pro americké diváky. Slibuje, že do jejich práce nebude nijak zasahovat.

Jenže hned poté, co manželé přiletí do L. A., zjišťují, že onen televizní šéf jejich show nikdy neviděl. Navíc trvá na tom, aby vyměnili skvělého hlavního představitele, shakespearovského herce, za Matta LeBlanca. Sean a Beverly jsou zděšeni. Vážně mají obsadit do své show Joeyho z Přátel?

Všech pět řad komediálního seriálu napsaného Davidem Cranem (Přátelé) a Jeffreym Klarikem (Jsem do tebe blázen), ve kterém Matt LeBlanc hraje Matta LeBlanca, je k dispozici v iVysílání České televize.