Zdroj: Youtube

Válka zítřka (HBO Max)

Televizní diváci jsou v šoku – jejich oblíbené sportovní utkání přerušili vetřelci spadlí z nebe, konkrétně armáda z roku 2051, která doručí hrůzný vzkaz: ve třicet let vzdálené budoucnosti lidstvo prohrává válku proti smrtícímu mimozemskému druhu. Jedinou nadějí na přežití je přenést vojáky i civilisty do budoucnosti, aby se zapojili do boje.

Někdejší příslušník zelených baretů, učitel biologie Dan Forester, je odhodlaný zachránit svět pro svou dcerku. Spojí se s geniální vědkyní a se svým otcem, aby zvrátil osud planety. Brzy se po boku dalších rekrutů ocitá v troskách městského bludiště zamořeného mimozemšťany, kde armáda nezkušených vojáků bojuje o přežití. Hrstka obránců nese tíhu zoufalých nadějí celého světa. Podaří se jim zachránit minulost?

Akční sci-fi, která se kvůli covidu nedostala do kin, můžete vidět 26. listopadu na HBO Max.