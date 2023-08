Tipy ze streamů: Johnny Depp u soudu, další dílek Star Wars i dvanáctiletý Ježíš

Ostře sledovaný spor Depp vs. Heardová můžete zhlédnout v dokumentárním filmu na Netflixu. Na téže platformě dvanáctiletý Mexičan Jodie zjistí, že disponuje stejnými schopnostmi jako Ježíš. Na Disney+ vás čeká seriál Ahsoka, další dílek do mozaiky zvané Star Wars, a nejoblíbenějšího měkkýše internetu sledujte na SkyShowtime. To a ještě více najdete v našich tipech ze streamů pro tento týden.