Co nově nabízejí streamovací TV: Návštěvníci, vlny Jadranu i čeští špioni v akci

Legendární Návštěvníci scenáristy Oty Hofmana a režiséra Jindřicha Poláka brzy oslaví 40 let od premiéry. Proč si je při té příležitosti nepřipomenout v iVysílání ČT? Volné pokračování seriálu Pod hladinou i s Matějem Hádkem se přesunulo ze slapské přehrady do Chorvatska, jmenuje se Na vlnách Jadranu a k vidění je na platformě Prima+. Ve špionážní sérii Extraktoři na Voyo můžete nahlédnout do zákulisí české zpravodajské služby. Jak si vedou hollywoodské hvězdy Ryan Reynolds, Rob McElhenney a jejich fotbalový klub, zjistíte ve druhé řadě Vítejte ve Wrexhamu (Disney+). A pokud vás zajímá, kam se poděli dinosauři, mamuti, šavlozubí tygři a další pravěká zvířata, sledujte dokument Život na naší planetě (Netflix). Přinášíme vám tipy na to nejlepší ze streamů.