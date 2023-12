Zdroj: Youtube

May December (Netflix)

Slavná herečka Elizabeth Berryová (Natalie Portmanová) se kvůli roli ve filmu musí zaměřit na skandál, který svého času přilákal obrovskou pozornost bulváru a šokoval celou zemi.

Má totiž ztvárnit Gracie Atherton-Yoovou (Julianne Mooreová), která se ve svých 36 letech dostala na titulní stránky novin kvůli nevhodnému vztahu s Joem Yooem (Charles Melton), který v té době chodil teprve do sedmé třídy. Gracie se za poměr s nezletilým dostala do vězení, kde porodila jeho dítě. Poté, co byla propuštěna se s Joem vzali.

V době, kdy za nimi přijíždí Elizabeth, jsou už 20 let manželé. Oba touží po tom, aby byl jejich příběh vyprávěn z jejich pohledu. Nechtějí být označováni za zločince a oběť. Zkoumavé otázky, které jim herečka pokládá, však odhalí, že v jejich vztahu je pořád něco znepokojivého.

Snímek, který ohromil diváky na filmovém festivalu v Cannes, je inspirován skutečným příběhem učitelky, která v roce 1996 svedla dvanáctiletého žáka.

Ke zhlédnutí na Netflixu.