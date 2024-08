Jen vraždy v budově 4 (Disney+)

| Video: Youtube

Původní seriál Jen vraždy v budově se vrací se čtvrtou řadou, v níž se trio amatérských podcasterů vzpamatovává ze šokující vraždy Charlesovy dublérky a kamarádky Sazz Pataki. Pátrání je zavede až do Los Angeles, kde hollywoodské studio připravuje film o jejich podcastu. Po návratu zpět do New Yorku na Charlese, Olivera a Mabel čekají nová tajemství, která musí odhalit. Tentokrát budou muset proniknout do zvrácených životů obyvatel západní věže Arconie.

V hlavních rolích se opět představí Steve Martin, Martin Short, Selena Gomezová a Michael Cyril Creighton. Hostujícími hvězdami budou Meryl Streepová, Eugene Levy nebo Eva Longoria. K vidění od 27. srpna na Disney+, kde jsou k dispozici i předchozí tři řady komediálního krimiseriálu.