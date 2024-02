Zdroj: Youtube

Želvy Ninja: Mutantí chaos (SkyShowtime)

Kdyby nepřišli do kontaktu se záhadným zeleným slizem, byli by obyčejnými želvami z kanálu. Kdyby nepotkali zmutovaného krysáka Mistra Třísku, nestali by se mistry bojových umění a jmenovci legendárních renesančních umělců – Donatella, Michelangela, Leonarda a Rafaela. Jinak jsou to ale úplně normální teenageři, kteří milují dobrodružství a nesnášejí nudu. Jednou želví kluci narazí na April, obyčejnou lidskou holku, která sní o tom, že se stane neohroženou reportérkou. Spolu s ní se rozhodnou vyrazit po stopách zloducha Supermouchy, tajemného vládce podsvětí, na kterého je policie krátká. April věří, že díky tomu konečně prorazí, a želví kluci zase doufají, že jako superhrdiny je svět snáz přijme. Nikdo z nich bohužel nepočítal s tím, že Supermoucha je obklopen armádou zmutovaných bouchačů, kteří se takových zelenáčů rozhodně neleknou.

