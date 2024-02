Zdroj: Youtube

Zalez do spacáku (Prima+)

Ivan je čtyřicátník, který má za sebou už tři nevydařená manželství a z nich tři děti. Ty sice vídává, občas se ale stane, že dohodnuté víkendy nestihne. Pořád slibuje, že si udělá čas a s potomky stráví letní prázdniny, ale skutek utek. To však platilo jen do června. Ivan se zamiloval do Sáry a jako vždycky ji v jakémsi pomatení smyslů požádal o ruku. Jeho vyvolená, která s otcem vlastní kemp u jezera, má podmínku – Ivana si vezme, ale musí ho líp poznat. Dva měsíce v kempu jejich vztah pořádně prověří. Ivan nehodlá nic riskovat a omluví se všem exmanželkám, že tyto prázdniny mu to prostě nevyjde a děti si vezme hned, jak to bude možné. Jenže bejvalky se dají dohromady a zjistí, co za tím je. Je prostě nepřijatelné, aby jim narušil prázdninový program kvůli nějaké nesmyslné potenciální svatbě…

Komediální seriál, v němž se představí například Tomáš Klus, Pavla Gajdošíková, Kristýna Leichtová, Barbora Seidlová či Erika Stárková