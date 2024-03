Zdroj: Youtube

Supersex (Netflix)

Sedmidílný životopisný seriál popisuje příběh obyčejného mladíka, který se vypracoval až k titulu krále porna. Rocco Siffredi je italský pornografický herec, režisér a producent, který je znám pod přezdívkou „italský hřebec“. Od roku 1986 hrál ve více než 1300 pornografických filmech, mnohdy drsnějšího charakteru. Sám Siffredi o seriálu natočeném podle scénáře Fracescy Manieriové prohlásil: „Tento krásný příběh vychází z mého života, ale není to můj život… Všechno, co v Supersexu uvidíte, je inspirováno mnou, ale scenáristka do něj dala hodně ze sebe.“ Pozoruhodný počin s Alessandrem Borghim v hlavní roli je k vidění na Netflixu.