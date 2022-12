Herecká sláva

Kate Winsletová i Leonardo DiCaprio jsou dnes zářícími hvězdami. První z nich je aktuálně k vidění v jiném Cameronově hitu, jenž právě vstoupil do kin: Avatar: The Way of Water. Pravda, můžete se jen dohadovat, která z modrých tváří patří jí, ale smyslné rty postavy Ronal mluví samy za sebe.

V roce 1997 však ještě nebyla herečka zdaleka tak slavná. Až teprve Titanic a proslulá scéna, kdy ji v rouchu Evině na lenošce Jack maluje, z ní udělaly hvězdu. V pouhých dvaadvaceti.Stejně jako z Leonarda DiCapria, kterému bylo v době natáčení jen o rok více.

Jack ze hřbitova

Traduje se, že jméno Jack Dawson našel pro hlavního hrdinu, který Rose zachrání a kterého hrál Leonardo DiCaprio, James Cameron na hřbitově Fairview Lawnv kanadském Halifaxu. Je pravda, že je tu skutečně s 309 oběťmi Titaniku pochován muž J. Dawson, jenž se plavil na lodi. Jeho náhrobek se stal po premiéře filmu mimořádně atraktivní.

Hřbitov Fairview Lawn v kanadském Halifaxu, kde odpočívají oběti TitanicuZdroj: se svolením Falcon

Jak dosvědčil místní průvodce Blair Beed zpravodajskému serveru CBC News, dojížděli sem pravidelně během jarních prázdnin otcové s plačícími dcerami, které místo zahrnovaly kyticemi a svíčkami. Trvalo to několik let.

Muž byl stejně jako postava Jacka irského původu, tím ale podobnost končí. Ve skutečnosti se (jak potvrdili příbuzní i matriky) jmenoval Joseph, byl tesař a nevyhrál lístek na Titanic v kartách jako filmový hrdina. Ve třiadvaceti se nalodil v britském Southamptonu jako člen posádky, pracoval v kotelně a jeho tělo objevili po zkáze lodi s pečlivě zabaleným dokladem. Patrně chtěl zajistit identifikaci svého těla v případě, že by zemřel. Jaká neblahá prozíravost.

Film dražší než loď

James Cameron, který se osobně několikrát potopil k vraku Titanicu, je pověstný svým perfekcionismem. Výpravný snímek s tisícovkami komparzistů a přesnými kopiemi kajut i všech lodních interiérů byl dražší než původní zaoceánská loď. Ta ve své době stála 7,5 milionu dolarů, které by se v roce 1997 rovnaly přibližně 150 milionům. Film samotný stál studio Paramount Pictures přes dvě stě milionů dolarů.

Úctyhodných 101

S filmem je spojena i další rarita. Americká herečka Gloria Stuartová ztělesnila ve filmu hlavní hrdinku Rose po letech, respektive ve věku téměř 101 let. Kapitán průzkumné lodi, která se vydá do hlubin pátrat po nejdražším pokladu, jejž Titanic vezl – diamantu Srdce oceánu, pozve stoletou Rose na palubu. Herečka Gloria Stuartová, jíž role vynesla nominaci na Oscara, sama zemřela v roce 2010 ve věku nedožitých 101 let.

Kate Winsletová ve slavné scéně, oděná jen do diamantuZdroj: se svolením Falcon



Nesrovnalosti

Ne že by byly rozdíly vůči realitě nějak fatální, ale několik jich – jak už to téměř u všech hraných filmů na motivy skutečných událostí bývá – existuje. Za všechny alespoň tři. Jack vypráví Rose o jezeře ve Wisconsinu, kde jako malý rybařil. Toto umělé jezero vzniklo až po zkáze Titaniku, mezi lety 1915 a 1924.

Kapitán má na uniformě knoflíky s vyraženým rokem 1922, v tu dobu byl už ale deset let na mořském dně spolu s Titanikem. A konečně - sekla se i Rose seniorka (respektive autoři scénáře) - ve filmu líčí průzkumnému týmu, že z mořské hladiny vytáhli po katastrofě jen osmnáct živých lidí, ve skutečnosti jich v ledových vodách přežilo dvaatřicet.

Reálná postava

Ve filmovém záběru, kdy se loď rozlomí na dvě části, je na zadní palubě vidět muž v bílém, který pije whisky. Postava je inspirována skutečným mužem – byl to lodní kuchař, který ukradl láhev v kuchyni a popíjel, aby se zahřál, a tak se chránil před ledovou vodou.

Oscarový rekord

Titanic je ověnčený jedenácti Oscary (film, režie, kamera, střih, původní píseň, dramatická hudba, výprava, kostýmy, vizuální efekty, mix zvuku a střih zvuku). Prvenství v počtu ocenění drží společně se snímky Ben Hur (1959) a Pán prstenů: Návrat krále (2003). Neproměnil však žádnou hereckou nominaci. Ty mu vyfoukly snímky Lepší už to nebude (Jack Nicholson a Helen Huntová), Dobrý Will Hunting (Robin Williams) a L. A. Přísně tajné (Kim Basingerová). Poslední dva filmy posbíraly ceny i za původní a adaptovaný scénář.

Titanic jde ke dnuZdroj: se svolením Falcon

O filmu by se toho dalo napsat ještě mnoho. Připomeňme tedy alespoň, že držel dlouhých dvanáct let rekord v tržbách, až teprve poté ho překonal v roce 2009 Cameronův další hit Avatar a o deset let později jej na třetí příčku odsunuli Avengers: Endgame. Dočkal se i alternativního konce, který je k vidění na speciální dvoudiskové edici.