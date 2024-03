Zanechávali mimozemšťané v osmdesátých letech minulého století kruhy v obilí? Nebo může snad loutka uškrtit génia, který si ji sám vyrobil? Odpovědi na další složité otázky bude rozkrývat osmidílná novinka To se vysvětli, soudruzi!, která v neděli večer odstartovala na obrazovkách České televize. Seriálovou premiéru si v ní střihl v roli pracovníka Ústavu paranormálních jevů herec a zpěvák Jiří Macháček. Mluvil o ní v rozhovoru pro Deník.

Jiří Macháček v seriálu To se vysvětli, soudruzi! | Foto: se svolením České televize/Klára Cvrčková

Coby seriálový David Zajíc je Jiří Macháček chlap, který předstírá únavu. V Ústavu paranormálních jevů pracuje už patnáct let. Oficiálně v něm zkoumá tajné satanistické odkazy v západní hudbě, ale spíš to vypadá, že celý den poslouchá elpíčka a z kanceláře si udělal pěknou zašívárnu. Je skeptik, který za každým paranormálním jevem hledá obyčejný lidský podvod.

Zdroj: Youtube

Co vás přesvědčilo stát se součástí televizního seriálu?

Neměl jsem zrovna co dělat. Ne, dělám si legraci… Přesvědčila mě kvalita a atraktivnost scénáře, jeho zasazení do historie, kterou si ještě pamatuju, dialogy, lehoučká ulítlost… Při čtení prvního dílu jsem se hodně bavil. Říkal jsem si, že dám šanci i těm ostatním. Během chvíle mi došlo, že by jednotlivé příběhy mohly na obrazovce u diváků fungovat. A že má smysl do toho jít, i když jsem dřív tvrdil, že seriál dělat nechci, protože jsem si jej vždycky představoval jako něco, co není tak propsaného a kvalitního jako celovečerní film. V tomto případě to ale neplatí. To se vysvětlí, soudruzi! strčí do kapsy spoustu celovečerních scénářů, které se mi za posledních deset let dostaly do ruky.

To se vysvětlí, soudruzi! Při natáčení levitovala v Karlově Studánce žena

Soudě podle prvního dílu je zjevné, že váš David řeší záhadu i ve vlastním životě.

Správně, ale nebudeme ji prozrazovat. Na adresu Davida bych ještě rád dodal, že je to zodpovědný otec dospívající a levitující dcery Evy, kterou hraje Darija Pavlovičová. Už deset let ji vychovává sám. Je na ni určitě přísnější, než by většina otců byla, až úzkostlivě se o ni stará. Jeden s druhým to nemají jednoduché, ale mají se rádi.

Z hlediska vaší profese tvoříte v seriálu nesourodou dvojici s Janem Cinou coby nadějným vědcem Vojtou. Hned jste na sebe na place slyšeli?

S Honzou šlo od prvního momentu o hezké pracovní setkání. Když jsme točili v exteriérech, měli jsme společný karavan, takže jsme si spolu mohli všechno prožít. On pomáhal mně, já jemu, to znamená, že když jeden z nás nemohl, ten druhý ho podržel. Přece jen šlo o velký natáčení. Maraton, který se odehrával v poměrně intenzivním tempu. Honza je báječný herec a skvělý člověk. Měl jsem na něj štěstí.

Mimochodem - hledat satanistické odkazy v západní hudbě je pracovní náplní za trest, nebo za odměnu?

Pro Davida je to nutnost. Celé je to zástěrka, díky níž se může soustřeďovat na něco úplně jiného.

Filmová Duna vstoupila do kin. Písečný epos pokračuje s velkou parádou

Sám jste jistě v osmdesátých letech poslouchal západní hudbu. Jakou?

Poslouchal jsem všechno, co se mi tehdy z imperialistické západní ciziny dostalo do ruky, kolikrát v příšerné kvalitě. Občas jsem poslouchal i věci, které byly desetkrát přehrané z kazety na kazetu, přičemž zvuková hladina šumu už převyšovala zvukovou hladinu původní nahrávky. Někdy se mi to líbilo víc, někdy míň, ale odkaz byl zřetelný – možnost svobodně se vyjádřit.

A jak jste se cítil v osmdesátkovém outfitu?

No, co na to říct… V osmdesátkách jsem studoval gympl, pamatuju si takové ty píchavé svetříky, co jsme všichni nosili. Materiály byly obecně naprosto příšerné. Vlastně i skrze oblečení jsem si vyvolal vzpomínky na zmar té doby. V seriálu se na ni naštěstí díváme komediálně a s nadhledem, než abychom ji museli prožívat znova navážno.

Pamatujete si z doby normalizace na nějakou nepochopitelnou věc či událost?

Mimozemšťana jsem nepotkal, to fakt ne. Spíš se mi vybavuje, že lidé měli strach něco pravdivého říct, protože to pro ně mohlo mít vážné následky. Ano, věděl jsem, že Ústav paranormálních jevů, o němž v seriálu hrajeme, měl skutečný předobraz, a to v Psychoenergetické laboratoři, která byla založena v 70. letech. Přesně jsem ale netušil, jakou konkrétní činnost vyvíjí. Že se v ní naši a sovětští vědci snaží o přenos myšlenek, aby je v tom náhodou nepředběhli američtí odborníci, se tak nějak tušilo. Ale velkou pozornost jsem tomu nevěnoval. Mě zajímala opravdu spíš ta imperialistická hudba.

Petr Lněnička: Markovičova metoda spočívá v jeho schopnosti empatie

V souvislosti s natáčení jste navštívili mnohé české lokace. Bylo to pro vás příjemné, nebo spíš únavné?

Tak i tak, protože jsem natáčení protkával i koncerty s Mig 21 (kapela vyráží 16. března na turné, které začne v Jihlavě a bude pokračovat přes Karlovy Vary, Ostravu, Hranice, Semily, Mladou Boleslav, Prahu či Olomouc až do 4. května, pozn. red.). Takže jsem bydlel v dodávce, ve které jsem spal na matraci. Někdy mě převáželi z jedné lokace na druhou ve spánku, a to i proti dopravním předpisům. Ale o tom raději pomlčím.

Děje se vám něco nenormálního v současném životě?

Už jenom to, že Česká televize představila seriál novinářům v někdejším jednacím sálu Federálního shromáždění, mě hodilo o pár let zpět. Zvláštní pocit. Jako by na člověka dýchl duch bolševika, ale i devadesátých let, kdy tady v lavicích usedli i herci jako Rudolf Hrušínský, který byl kooptován jako poslanec do Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Vzal tehdy na bedra tíhu převratné doby a sluší se mu za to poděkovat. Ano, sedět v těchto prostorách mi přišlo absurdní a mrazivé.