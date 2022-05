Deset minut ovací pro Hankse a Butlera. Elvise v Cannes přivítali s nadšením

Legendární Top Gun je zpátky. Před lety si ale z Mavericka řádně vystřelili

Hvězdná delegace sklidila v sále Lumiérů v paláci mimořádné ovace už při příchodu a během závěrečných titulků aplaudoval dav filmu i tvůrcům vstoje rovných deset minut. Podle znalců a „měřičů“ letošní festivalový rekord. „Bravo!“ ozývalo se z řad. Diváci následovali delegaci ven ze sálu a podupávali přitom do kroku v rytmu doznívající filmové hudby.

Hvězdná delegace k premiéře Elvise v Cannes, Tom Hanks třetí zlevaZdroj: MFF Cannes

Zjevení

„Zažil jsem dnes cosi jako zjevení,“ řekl dojatý Baz Luhrmann publiku ještě v sále. „Před třiceti lety jsem natočil se svou ženou takový malý film se jménem Tanec v srdci. Jeden kinař, který mi pro něj půjčil své plátno a sál, mi řekl: Tohle je nejhorší film, jaký jsem kdy viděl. Právě jste zničil Patt Thomsonové kariéru. Mluvil o herečce z mého filmu, která pár měsíců poté vyhrála za tuto roli australskou cenu za nejlepší herecký výkon, bohužel až posmrtně.“

A dodal k tomu: „Po rozpacích nad Tancem v srdci jsme s ženou stáli v parku, já měl tehdy dlouhé vlasy a rozhodl jsem si je o dost zkrátit. Že to třeba bude užitečná změna. Začal jsem se holit, načež zazvonil telefon. Byl to jakýsi Francouz a povídá mi: Jmenuji se Pierre Rissient a jsem z festivalu v Cannes a viděli jsme váš film. Chceme vám nabídnout polední promítání v našem paláci. Co vy na to? Když pak naše polední projekce skončila, přišel ke mně jakýsi muž z ochranky a povídá: Monsieur, od této chvíle už váš život nebude jako dřív. A měl pravdu.“ Tak vypadala první Luhrmannova návštěva Cannes, kde se mimochodem letos na jeho počest právě „Tanec“ promítal na pláži.

Stone i Minogue na premiéře

Na jeho nový film Elvis se přišly ve středu večer podívat doslova davy, mezi nimiž byly mnohé známé tváře, mimo jiné herečky Sharon Stone a Noomi Rapace, jež je letos členkou hlavní poroty, nebo zpěvačka Kylie Minogue. Nechyběla ani sedmasedmdesátiletá Priscilla Presleyová, Elvisova manželka, kterou hraje ve filmu Olivia DeJonge.

U nás vstoupí vizuálně i hudebně strhující film do kin 22. června, američtí diváci jej uvidí o dva dny později.