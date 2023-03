Ve věku 61 let zemřel americký herec Tom Sizemore, kterého proslavily role ve filmech Zachraňte vojína Ryana nebo Černý jestřáb sestřelen. Uvedla to agentura AP s odkazem na agenta herce Charlese Laga. Herec byl v druhé polovině února hospitalizovaný v Los Angeles poté, co utrpěl mozkové aneurysma.