Pane, jste ženatej? Hláška z populární horské komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku se stala legendou. Stejně jako kluk, který urputně shání mámě ženicha (a sobě tátu) - Tomáš Holý. Naše největší dětská hvězda, které osud nedopřál zestárnout. Sedmnáctého března uplyne 55 let od jeho narození.

Tomáš Holý ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny | Foto: se svolením Bontonfilmu

Děda mu pumpoval ledovou vodu na hlavu, táta trajdal po horách a máma ho pucovala kvůli rošťáctví. Navrch musel jíst kyselé rybičky, které nerad, šplhat po skále a strkat hlavu do sněhu. Tomáš Holý zvládal před kamerou všechny možné scény a platil za miláčka štábů. Svým úsměvem rozsvítil každý film, ať to byla komedie, nebo rodinné drama.

Tomáš Holý měl nejen neobyčejný talent a charisma, ale také dar upoutat diváky. Od chvíle, kdy zazářil v roli devítiletého Vaška ve filmu Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku, ho všichni milovali. Jak dobře znáte role, které za svůj krátký život ztvárnil? Vyzkoušejte kvíz Deníku, který najdete na konci článku.

Culil se a breptal

Poprvé dostal šanci před kamerou v roce 1976 v komedii „Marečku, podejte mi pero!“ Byla to minirolička, ale Tomáš z ní vytěžil maximum. Na jeho žáčka marně se dožadujícího pozornosti chemikáře, který ho přes pultík s baňkami ve třídě nevidí, nešlo zapomenout. Skutečnou popularitu mu přinesl ale až Vašek ve dvou komediích Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny.

Zkraje Tomáš režisérku nijak zvlášť nezaujal. Ze dvou set dětí na konkursu vybrala dvanáct včetně něj, do klučičí debaty se ale vůbec nezapojoval. „Ani jednou nepromluvil. Přitom iniciativa dětí a jejich spontánní reakce jsou při výběru mnohdy rozhodující. Na Tomáše jsem proto nebyla nijak soustředěná, zdál se mi malý a pochybovala jsem, že by mohl vydržet dlouhé natáčení,“ shrnula režisérka v pamětech. Když se ale do sálu vrátil pro zapomenutou čepici, svou němou gestikulací ji zaujal.

Tomáš Holý, naše největší dětská hvězda (Jak dostat tatínka do polepšovny)Zdroj: se svolením Bontonfilm

Na dalším kole kamerovek se bez okolků vyválel ve sněhu a odzbrojil ji svou bezprostředností. „Breptal, culil se, byl tak něžný,“ vzpomínala Poledňáková, která se při psaní Vaška inspirovala citovými problémy vlastního syna. A také prý synovce, který na táboře předváděl, jak vytrhnout velrybě stoličku nebo vylezl na stožár elektrického vedení a mamince napsal: Odpusť mi to!

Tomáše si vybrala navzdory svému synovi, kterému se nelíbil. A malý kluk plný nápadů ji nezklamal, naopak. Když s ním dotočila první film, věnovala mu scénář se slovy, jež nepotřebují komentář: „Tomáškovi, který udělal velrybu velrybou“.

S molitanem v kalhotech

S oběma jejími filmy jsou spojeny nejrůznější historky, za všechny alespoň jednu. Scénu, kdy Vašek dostane od mámy výprask kvůli lezení na skálu, chtěla herečka Jana Preissová udělat s citem. „Hlídala jsem se, abych neměla moc těžkou ruku. S Tomášem jsme se na natáčení velmi spřátelili, nechtěla jsem, aby ho to zbytečně bolelo. On nás ale všechny převezl. Když se záběr dotočil a paní režisérka řekla, že je spokojená a není nutné ho opakovat, Tomáš se začal všelijak kroutit, načež z kalhot vytáhl kus molitanu. Jakmile zjistil, že bude točit výprask, sehnal si tuhle výplň od rekvizitáře, aby se pojistil,“ smála se herečka na tiskové konferenci.

Podobně vděčnou roli, dokonce se stejným jménem Vašek, ztvárnil i v šumavské trilogii Václava Gajera Pod Jezevčí skálou, Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem. Zahrál si tu s několika jezevčíky, s nimiž mimo klapky spal na jedné posteli.

Svůj herecký vrchol podal však v rodinném dramatu Jaromila Jireše Útěky domů (1980), kde si zahrál s Janou Brejchovou a Janem Kanyzou. Ztělesnil chlapce, který se náhodně z rodičovské hádky dozví, že je adoptovaný a uteče hledat svou biologickou mámu. V malé roličce se objevil také v nepodařené televizní adaptaci komunistické agitky Anna proletářka (1980), kterou natočil zapomenutý režisér Antonín Dvořák, někdejší ředitel mladoboleslavského divadla.

Vytáhl mě z vody

Jeho zářivá kariéra trvala pouhých šest let (filmová čtyři), pak pověsil Tomáš herectví na hřebík. Nejspíš tušil, jaký osud mívají dětské hvězdy. Namísto DAMU studoval práva. Jeho život však 8. března 1990 ukončila autonehoda v Kytlici.

Při pohřbu vyšlo najevo, jak odvážný čin má za sebou, i když o něm léta mlčel. Ve dvanácti zachránil v pauze při natáčení svou hereckou kamarádku, o rok mladší Moniku Kvasničkovou, s níž točil Prázdniny pro psa.

Tomáš Holý ve snímku Jaroslavy Vošmikové Prázdniny pro psaZdroj: se svolením Bontonfilm

„Zahučela jsem pod vodu a byla úplně paralyzovaná hrůzou. Pomalu jsem se smiřovala s koncem, když vtom po mně shora sáhla čísi ruka a vytáhla nad hladinu," popsala herečka po letech okamžik, kdy odešla bez vědomí režisérky k řece a uklouzla jí na břehu noha. Tomáš se o tom nikdy nezmínil, nechtěl, aby měla kamarádka u štábu průšvih. Koneckonců, měl by ho nejspíš i ten, kdo dostal děti mimo natáčení na starost.

Byl jsem tu rád

Jeho poslední hereckou účastí byl koprodukční německo-rakousko-československý seriál Připoutejte se, letíme nad Atlantidou (1982), k němuž napsal scénář podle knižní předlohy Ota Hofman. Tomáše si vyžádal režisér Tomáš Fantl, který působil v Západním Německu a s nímž se znal chlapcův otec, jenž v tu dobu pracoval v Pragoexportu. Na naší obrazovce jsme seriál bohužel neviděli, zakoupen nebyl. Tak třeba na to ještě dojde.

Mimochodem, jestli budete mít cestu do pražských Nuslí, stavte se v ulici Petra Rezka č. 3. Tomáš Holý tu má od předloňska pamětní filmovou desku připomínající dům, kde žil. Je na ní jen pár slov: „Byl jsem tu rád.“

