Frank v podání slovenského herce Tomáše Maštalíra se po dlouhé době probouzí v realitě, kterou vůbec nezná. Musí postupně objevit a pochopit okolní svět, ale zejména svou vlastní osobnost. „Nechci diváky nijak ovlivňovat předem, dříve než uvidí byť jen první minutu seriálu. Věřím, že dají seriálu šanci a názor na to, zda je Frank spíš kladná, nebo záporná postava, si utvoří sami,“ říká Tomáš Maštalír, člen Slovenského národního divadla, jehož znají i filmoví a televizní diváci (například tři roky hrál ve slovenské Ordinaci v růžové zahradě, což mu vyneslo několik cen popularity OTO, pozn.).

Proběhlo vám někdy hlavou, jaké by to asi bylo, kdyby se člověk ocitl v podobně nezvyklé situaci jako hlavní hrdina?

Až do natáčení tohoto seriálu jsem se nad něčím podobným nikdy nezamýšlel. Sice jsem si asi jako každý někdy řekl, že bych na něco ve svém životě raději zapomněl. Ale probudit se a nepamatovat si, vlastně vůbec netušit, co se ve vašem životě za posledních dvanáct let událo, to se nedá jednoduše představit, pokud to člověk opravdu nezažije. Nicméně scénáristé a autoři seriálu nám dávají docela dobrou možnost nahlédnout do toho, s čím vším se musí člověk v podobné situaci vypořádat.

V seriálu se řeší různé diagnózy, ale i přístupy lékařů k pacientům. Od velmi odosobněného po velmi empatický. Ke kterému se kloníte?

Z pozice pacienta určitě každý oceňuje empatický přístup, ale jestli je to vždy ten nejlepší i z lékařského pohledu, to se neodvažuji hodnotit. Jako pacient bych si vždy spíš přál ten nejlepší možný přístup, ale který to je? Kombinace empatie a akademického nezainteresovaného přístupu? To neumím posoudit.

Jaký máte vlastně vztah k lékařům? Dokážete si představit, že byste byl sám lékařem?

Zatím si to představit neumím. Znám hodně lékařů a mám mezi nimi i mnoho kamarádů, vážím si toho, že jsou. Zejména když přistupují vážně k té obrovské odpovědnosti, která jejich povolání provází, a když se za všech okolností snaží najít to nejlepší řešení pro pacienta. K takovým lékařům mám obrovský respekt a úctu. A hlavně nyní, v této situaci, která trvá už moc dlouho. O to více před nimi smekám klobouk. Hlavně před těmi, kteří to stále nevzdávají a navzdory velkému vyčerpání jdou dále. Myslím si, že to ani nedokážeme ocenit.

Jak se vám hrálo v češtině? Nebojíte se srovnání s legendárním primářem Sovou v podání Ladislava Chudíka?

Kdo nás bude chtít srovnávat, tak to udělá. Tomu se nedá vyhnout. Ale upřímně nevím, čeho bych se měl vlastně bát. Na jedné straně jsou to postavy rozdílné, ale i trochu podobné, a to jak v hledání té správné role lékaře, tak zároveň i otce.

A co byste řekl na adresu spolupráce s vašimi hereckými kolegy?

Musím ji jen chválit. Vždy oceňuji profesionální přístup a je jedno, ve které zemi pracuji. Mám velmi dobrý pocit z toho, že každý, kdo na tomto seriálu pracuje, ze sebe vydává to nejlepší, aby se nám podařilo vytvořit něco, co bude lidi bavit a co jim snad také může něco přinést. Před natáčením jsem se osobně znal jen s Jiřím Dvořákem, což je skvělý herecký partner, a proto jsem se na něj se moc těšil. Ale i ostatní herci byli a jsou výborní partneři a dělají vše pro to, aby byl výsledek co nejlepší. Na něco takového si člověk v žádném případě nemůže stěžovat.