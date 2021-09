O svých kvalitách musel rodilý Texasan filmaře i veřejnost přesvědčit. Dost možná své životní cesty i krédo probíral s budoucím viceprezidentem Al Gorem, s nímž bydlel při studiích na Harwardu.

Rodinné zázemí neměl syn naftařského dělníka a alkoholika zrovna pohodové. Díky matce policistce ovšem záhy nahlédl do zákulisí drsného světa, kde víc než plané řeči platí silné lokty a pěsti. Možná i proto jsou jeho nelítostní vykonavatelé spravedlnosti, bachaři i „muži v černém“ na plátně tak přesvědčiví.

Pokerová tvář

Debutoval v dramatu Arthura Hillera Love Story, diváci ho ale dnes znají hlavně díky filmům J.F.K., Uprchlík, Přepadení v Pacifiku, Batman navždy, Šerifové, Štvanec a hlavně akční komediální sérii Muži v černém.

Svou image postavil na zneklidňující věcnosti. Pokerové tváři, v níž se nehne sval a z níž vyniká jen pohled ostrých, přimhouřených očí.

Pracuje takřka s hodinářskou jemností s intonací i sarkasmem, který dovedl k dokonalosti právě v Mužích v černém. Jeho detektivové jsou drsní, ale ctí zákon fair play, padouchové zákeřní a bezchybní. Jeho postavy šetří gesty i slovy, což se týká i neakčních rolí, třeba šéfa rozhlasové stanice v posledním snímku Roberta Altmana Zítra nehrajeme!

Dobrý krejčí

V rozhovorech bývá zdrženlivý, americkou politiku nekomentuje, odpovídá s jemnou ironií. Na otázku, jak se mu během natáčení v Londýně bydlelo v ulici proslulých krejčovských značek Savile Row odtušil: „Skvěle. Je mi už osmašedesát. Zasloužím si dobré krejčí.“

Hraje na divadelních scénách i v seriálech, svůj rejstřík rozšířil v posledních letech o komiksové role v partičce Avengers (v Kapitánovi Amerika si zahrál plukovníka Phillipse). Byl šerifem honícím s typicky neproniknutelným výrazem psychopata ve strhujícím dramatu bratrů Coenových Tahle země není pro starý. Ve sci-fi Ad astra ztvárnil muže zapomenutého během mise kdesi ve vesmíru, jehož se vydává hledat syn v podání Brada Pitta.

Rusy nehraju

Když Oliver Stone plánoval hraný dokument o Vladimíru Putinovi, spekulovala média, zda nebude Jones hrát titulní roli. „Kdo by ho mohl hrát? No já ne. Proč? Protože je to Rus,“ pravil věcně.

Potřetí snad už šťastně ženatý Tommy Lee si svou první nominaci na Zlatý glóbus vysloužil za Mooney Lynna v oscarovém filmu První dáma country music. Další přišla (spolu s nominací oscarovou) díky obchodníkovi Shawovi zapletenému do vraždy prezidenta J. F. Kennedyho v dramatu 0livera Stonea JFK. S tímto režisérem si padl do noty, natočili spolu ještě filmy Takoví normální zabijáci a Nebe a země.

Jones režisér

S vlastní režií americký herec šetří. Má na kontě dva filmy televizní a dva pro kina, k druhému Síla života si napsal i scénář. Vypráví emotivní příběh tří duševně narušených žen, které se kvůli svému zmatení ocitnou na americké hranici. Náročného úkolu dopravit je zpět do Iowy se ujme mladá žena v podání Hillary Swank, jejího průvodce si zahrál sám autor, Tommy Lee Jones.

Jediného Oscara má herec za vedlejší roli ve filmu Uprchlík. Okomentoval ji po svém: „Díky akademii, díky vám všem! Děkování je běs. Vždycky si připravím seznam a pak nevím, u koho začít dřív. A ještě čistě pro pořádek nejsem skutečný honec lidí, jsem Tommy Lee Jones.“

Tipy na filmy

JFK (1991)

Uprchlík (1993)

Cobb (1994)

V údolí Elah (2007)

Tahle země není pro starý (2007)

Síla života (2014)

Expres na západ (tv, 2011)



K vidění na Netflixu:

Uprchlík (1993)

Muži v černém (1997)

Dvojí obvinění (1999)

The Family (2013)

Ad astra (2019)