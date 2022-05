Tom Cruise, Sharon Stone a drsní Jihokorejci. Filmový festival v Cannes začíná

Vcelku očekávaně převažovaly ženy – a to napříč věkovými kategoriemi, od teenagerek až po seniorky. Každá si chtěla ukrást aspoň jeden pohled či úsměv. A těmi „elitní stíhač“ nešetřil.

Cruise: Je to úžasný den

Na Oscara trojnásobně nominovaný americký herec si tuhle parádu náležitě užil, dal ale najevo i pokoru k divákům. „Je to úžasný den. Ještě před rokem mě ani nenapadlo, že představíme Top Gun právě tady, v Cannes. Není to pocta pro mě, ale pro diváky. Moc jsem si přál užít si premiérovou podívanou s nimi, až se nebudou bát přijít do kin. Jsem rád, že je to právě tady,“ přiznal médiím.

Slavnostní premiéra filmu Top GunZdroj: Deník/Jana Podskalská

Mezi diváky jeho gala premiéry byl snad každý, kdo ve francouzském filmu něco znamená a měl čas do Cannes přijet. Pozornost patřila hlavně jemu a tak trochu ji ukradl své filmové partnerce, Jennifer Connelly, kterou diváci v pokračování Top Gunu rovněž uvidí. A tak se sluší dodat, že byla ten večer mimořádně krásná a vůči Cruisově slávě na koberci velkorysá.

Zdroj: Youtube