Maverick se vrací, Topper Harley to přitom dokázal už téměř před třiceti lety. Pokračování slavného Top Gunu, které si dnes poprvé užijí diváci v českých kinech, mnoha lidem určitě připomene i dnes už legendární parodii Žhavé výstřely. Dílo, které si vedle dalších kultovních scén a filmů střílelo především právě z oblíbeného snímku o stíhacích letcích, natočil Jim Abrahams v roce 1991. Scénář ke Žhavým výstřelům psal Pat Proft, mimo jiné autor filmů Scary Movie 3 a 4 nebo Policejní akademie.

Hrdinové Top Gunu v čele s Maverickem, kterého ztvárnil hvězdný Tom Cruise, dostali v parodii co proto. Zatímco v originále se rozsekanou stíhačkou velení americké armády zase tolik netrápilo (kdo by se zlobil na slavného Mavericka), ve Žhavých výstřelech nechali autoři neposlušného Toppera Harleye nejen vyrazit z elitního klubu, ale navrch musel stroj za třináct milionů hezky splácet po deseti dolarech týdně. Nemluvě o tom, že populární Cruisův zdvižený palec při nástupu do letadla přibouchly ve Výstřelech dveře.

Stejně jako Maverick dostává ale Topper v příběhu druhou šanci. Schyluje se totiž k tajné operaci s krycím názvem Spící lasička, z níž je bez šikovného pilota rázem lasička chcíplá, a blízkovýchodní diktátor ohrožuje svým jaderným programem kdekoho.

Chaos na lodi

Morálka se vůbec dost rozpadá. Na letadlové lodi si piloti místo tréninku pečou v zážehu motorů hot dogy a baví se přemety. Při startu se motá stíhačce pod kola věrný psík i toreador s rudým hadrem a hozený fotbalový míč končí v moři – stejně jako jeho hráč. Prostě slušný chaos. Jak by taky ne, když manévrování letadel kapku brání parkovací místo pro invalidy a senilní admirál Benson, povolaný z Pentagonu na pomoc, vystupuje z letadla zásadně bez schůdků. Alespoň že slunce pořád stejně romanticky zapadá.

A tak, když si hoši pro hrdinu, který si po vzoru Bonda užívá slastné chvíle v divočině, dojdou, je zase všechno, jak má být. Topper je ve Spící lasičce jedničkou a mezi misemi ohromuje svou lásku házením žabek po mořské hladině. Co na tom, že jedna z nich sejme náhodného kajakáře.

S ženami je vůbec potíž. Svůdná doktorka se tak položí do zpěvu na klavírním křídle, že se z něj zřítí a ztratí glanc. Pletou se do toho všeho i nekalé obchody se stíhačkami, a tak je mise proklatě ohrožena. Diktátor se nicméně i tak dočká své nečekané rakety. Jednoho dosti nepěkně zkaženého dne u bazénu.

Film ho zachránil

Herci si Žhavé výstřely užili s mimořádnou chutí, od Valerie Golino v roli doktorky až po Lloyda Bridgese coby senilního admirála Bensona, který neudrží ani kávu v ústech. Charlieho Sheena vrátila hlavní role Toppera dokonce zpátky do života. „Měl jsem za sebou mizerný rok, pařil jsem a byl samá party, nakonec jsem se probudil v léčebně. Když ke mně doputoval scénář, věděl jsem, že se musím sebrat, protože u tohohle nemůžu chybět,“ svěřil se médiím.

Pro úplnost dodejme, že u téhle velké legrace nechyběli ani Abrahamsovi a Proftovi rodinní příslušníci, které pánové obsadili do komparzu. O tom, že si to náramně užili všichni, včetně diváků, svědčily i tržby. U nás film v devadesátých letech vydělal přes osm milionů korun a celosvětově si potom studio díky snímku připsalo 181 milionů dolarů.

Jen o dva roky později pak přišlo pokračování, které se podle některých ohlasů povedlo snad ještě více než jednička. Top Gun, bez kterého by legrační Výstřely nikdy nevznikly, si přitom na pokračování počkal šestatřicet let. A podle ohlasů se povedl natolik, že se třeba časem dočkáme i třetího filmu. V něm ale už možná budou létat jen drony.