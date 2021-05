Scénář pojednává o splněném snu tří chlapíků z městečka u hranic (Cvikov). Milují auta a touží vyrazit na Velkou cenu Formule 1 do Španělska. Jeden z nich (Kryštof Hádek) má poblíž nepříliš prosperující autobazar, manželku (Anna Kameníková) a tři děti. Jeho bratranec (Robin Ferro) autodílnu v centru města a ten třetí (Štěpán Kozub) je zase vyhlášená místní firma, která auta nejraději krade.

„Když se díky výhře dvou vstupenek na velkou cenu Španělska objeví možnost zmizet na pár dní z města, není co řešit. To oba bratranci ovšem ještě netuší, že se k nim nečekaně přidá i místní šílenec a zloděj aut Štětka, který přitahuje jednu katastrofu za druhou,“ přibližuje děj svého filmu režisér Prušinovský.

Rozmary počasí

Zejména od minulého týdne s natáčecím plánem zahýbal déšť. „Trochu nás trápí počasí, příliš rychle se mění a také jsme nepočítali s takovými přívaly deště, ale poradíme si i s tím. Myslím, že nám práce jde výborně,“ říká výkonná producentka Daria Špačková.

Základnu má filmový štáb v Pivovaru Cvikov, herci jsou ubytovaní v Ranči Malevil. Období stále nekončících protiepidemických opatření komplikuje filmařům život jen částečně. „Všichni jsme pravidelně testováni, při natáčení v tak velkém prostoru se nám točí úplně stejně jako před covidem. Tato opatření ale stojí peníze, což narušuje náš rozpočet, film prodražují,“ připomíná Jan Prušinovský s tím, že restrikce a testování budou samozřejmostí i v zahraničí.

Na natáčení v Luhově je i jeden z nejpopulárnějších českých herců Miroslav Donutil. „V tomto filmu se mi daří točit takového mírně zlostného důchodce, kterému ukradnou auto a odjedou s ním do světa,“ popisuje svou roli. „Odehrává se tady taková významná policejní akce, do které já zasahuji jen minimálně, ale snažím se tvářit hrdinně,“ přibližuje Donutil.

Pro krajinu Lužických hor, Cvikovsko a areál Malevilu, kde nocuje, má jen slova obdivu. „Strašně se mi tady líbí. Díky natáčení jsem objevil nový, krásný kout naší země,“ nezastírá umělec.

Perfektně vybrané lokace?

Ve velkém stanu pro občerstvení všech zúčastněných budí pozornost herec Marek Daniel, sedí na lavici a hlavu má zakrytou osuškou, pod ní se inhalací snaží zlepšit stav svých hlasivek. Okolním prostředím je prý fascinován. „Je to tady hrozně hezký. A mám to tady rád, už jsme zde pár dnů točili scény k filmu Prezident Blaník a na Malevilu už jsem byl šestkrát,“ tvrdí Daniel. „Lokace jsou perfektně vybrané, dalším mým objevem je cvikovský pivovar a jeho pivo.“ O své roli nechce moc prozrazovat. „Vystupuji jako podpraporčík zdejší policie, který je ale velkým hybatelem událostí, dokonce bych řekl, že jde až o roli hrdinského charakteru,“ usmívá se herec.

Na plac přichází také herec Cyril Drozda, vlastním jménem Miloš Černoušek, který zazářil v řadě menších, ale výrazných rolí. „Ta role je největší záporák, jakého jsem vůbec kdy měl v takovém žánru. Jsem malý mafián, který má pod sebou několik Poláků v bývalém JZD,“ naznačuje Drozda.

Do různých komparzních rolí tvůrci najali zhruba 90 lidí z regionu. „Od dětí po starší. Někteří si už zahráli, jiné to teprve čeká. Zatím jsme velice spokojeni,“ sděluje Špačková.

Peníze na dokončení filmu vybírají tvůrci i prostřednictvím portálu Donio. „Chceme nahlédnout do kolotoče Formule 1, což pro malou českou produkci není vůbec jednoduché. Točit letos prázdné tribuny by nám ale bylo k ničemu. Proto jsme se rozhodli, že film dotočíme příští rok, doufejme že přímo během Velké ceny Španělska. Věříme, že svět se v té době s pandemickou krizí už vypořádá a formule se opět pojedou za divácké účasti. Je to ovšem finančně hodně náročné, a proto jsme k filmu spustili crowdfundingovou kampaň,“ vysvětluje producent Ondřej Zima, který za napojení na Formuli 1 vděčí Pavlu Turkovi. Ten v seriálu působil sedmnáct let, absolvoval přes 250 Velkých cen a tvůrcům zprostředkoval klíčové kontakty.

Distributorem filmu bude společnost Falcon. Film podpořil Státní fond kinematografie a v českých kinech se objeví 17. listopadu 2022.