Norská verze pohádky Tři oříšky pro Popelku poběží v českých kinech v plné verzi, tedy i se scénou s polibkem dvou mužů. V uplynulých dnech vzbudila rozruch zpráva, že daný záběr byl z filmu vystřižen, a domácí distributor Bontonfilm byl nucen vydat prohlášení, že jeho chyba to není. Norové v obavě, že danou scénu zahraniční publikum nepřijme, vyslali do světa tzv. mezinárodní verzi bez ní.

Tři přání pro Popelku (zcela vlevo a vpravo pachatelé s polibkem) | Foto: Bontonfilm

„Stále platí, že Bontonfilm do filmu a do jeho podoby žádným způsobem nezasahoval. Do českých kin bude film uveden v takové podobě, v jaké byl promítán v kinech v Norsku,“ potvrdil ve čtvrtek Lukáš Vedral za společnost Bontonfilm.