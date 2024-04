Johanka z ArkuZdroj: se svolením ČT

Johanka z Arku

ČT art, 7. 4., 20.50

Na základě legendy o francouzské národní hrdince zvané Panna Orleánská, která se narodila roku 1412 v lotrinské vesnici Domrémy, vznikl muzikál Johanka z Arku, jenž se stal největší událostí pražské muzikálové scény roku 2000. I díky hvězdnému obsazení získal tento muzikál nebývalý ohlas diváků i kritiky. Během tří let bylo v divadle Ta Fantastika v Praze odehráno přes 800 představení, které zhlédlo víc než 350 000 diváků. Lucie Bílá byla za roli Johanky z Arku oceněna prestižní cenou české herecké asociace Thálie za rok 2001.

V roce 1431 vzplanula ve francouzském Rouenu hranice. Stála na ní teprve devatenáctiletá dívka, která změnila dějiny Francie:

U zrodu muzikálové Johanky stáli zkušení tvůrci. Scenárista Jiří Hubač obratně vystavěl dramatický oblouk Johančina života, písňové texty Gabriely Osvaldové patří k tomu nejlepšímu, co v této oblasti vzniklo. Hudba Ondřeje Soukupa obsahuje to, co k dobrému muzikálu patří: dostatek melodických i rytmických nápadů. Písně se časem staly skutečnými hity – od lyricky klenutých kantilén útočících na city diváků (Most přes minulost, Láska je Bůh, A stejně s tebou budu dál) přes temperamentní sbory (Tantum ergo) až po hudebně ironizovaný královský dvůr (Bilboquet). Vše pak spojil dohromady a svými nápady okořenil režisér Jozef Bednárik.