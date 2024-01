Ten svetr si nesvlíkejZdroj: se svolením TV Prima

Prima, 13. 1., 14.50

Rodině Novákových vládne pevnou rukou pedantický otec, který ji zatížil povinností včasných příchodů a vybavil řadou zákazů a příkazů. Zatímco manželka, redaktorka hádankářského časopisu, poslušně dodržuje režim, dcera Míša začíná přerůstat otci přes hlavu. Je tu ještě energická babička, deptající paní Novákovou zmatkem, který do rodinného života vnáší svými návštěvami. Není divu, že poté, co otec odjede do lázní, nastane pro všechny doma ráj. Zákazy mohou být porušeny, příkazy nevykonány a věci neuklizeny. Ale jen do chvíle, kdy zvědavá manželka otevře dopis pro manžela a zjistí, že má nemanželské dítě. Ráj se mění v chaos.