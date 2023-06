Po čem ženy toužíZdroj: se svolením České televize

Po čem ženy touží

ČT1, 1. 7., 21.35

Příběh nás zavede do Chicaga dnešních dní. Nick Marshall je milovník a miláček žen, který si dovede užívat života. Je zároveň rozvedeným otcem patnáctileté dcery. Pracuje na čelném místě v zavedené reklamní agentuře, kde samozřejmě počítá s postupem na místo šéfa „kreativců“. Jaké však je jeho překvapení, když místo kreativců nedostane on, nýbrž energická a úspěšná Darcy McGuireová, přicházející od konkurence. Na první schůzce předá všem zúčastněným balíčky s různými výrobky pro ženy a žádá od nich, aby se vcítili do duše spotřebitelek a vhodně tak výrobek prezentovali na trhu.

Nick je v pasti a usilovně přemýšlí, jakou taktiku zvolit. Komedie Nancy Meyersové vychází z oblíbeného tématu střetu mužského a ženského pohledu na svět a s jistou nadsázkou řeší, zda jsou vůbec muži schopni proniknout do ženské mysli. Hlavní role ztvárnili Mel Gibson a Helen Huntová.

