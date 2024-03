Zdroj: Youtube

Vykoupení z věznice Shawshank

Nova Cinema, 24. 3., 20:00

Film o naději, pokoře i přátelství. A to je jen část toho, o čem všem Frank Darabont ve své mimořádně podařené adaptaci povídky Stephena Kinga vypráví. Snímek vznikl už v roce 1994, jeho apel ale nestárne.

Líčí příběh mladého bankéře Andyho Dufresnea, jenž byl v roce 1947 odsouzen za vraždu manželky a jejího milence. Přesto, že čin popírá, čeká na něj doživotní trest v obávané věznici Shawshank. Postupem času si ve zdech vězení získá díky svým schopnostem všeobecný respekt. S černochem Redem, zdejším obchodníkem, který je schopen sehnat skoro vše, nač si vzpomenete, naváže dlouholeté přátelství.

Andy zároveň nenápadným způsobem pracuje na zlepšení krutých poměrů ve vězení a stane se nepostradatelným jako daňový a finanční poradce strážců. S pomocí fiktivního tichého společníka začne prát řediteli věznice špinavé peníze. Zdánlivý poklid a řád naruší příchod nového vězně, jenž svým svědectvím dokáže Andyho nevinu. Ten chce okamžitě obnovit svůj proces, narazí ale na tvrdý odpor ředitele…

„Myslím, že byla chyba nazvat film Vykoupení z věznice Shawshank. Původní název a název Kingova příběhu, podle nějž jsme to natočili, byl Rita Hayworthová a vykoupení z věznice Shawshank. Ritu si samozřejmě lidi pamatují jako slavnou herečku, takže podle mě měla být i v názvu. Diváci by pak jeden druhému říkali: Viděl jsem takovej skvělej film. Jmenoval se Rita Hayworth a něco. Místo toho ale říkali: Viděl jsem takovej skvělej film, jmenovalo se to nějak jako šinkšonk, šamšon, šašek nebo tak podobně,“ svěřil se při své návštěvě karlovarského festivalu v roce 2003 jeden z hlavních herců Morgan Freeman, který hrál Reda.

Navzdory tomu se film stal kultovní podívanou, což dokazují jeho časté reprízy. Roli bankéře Andyho ztvárnil obdivuhodným způsobem Tim Robbins, který jako by ani nehrál, ale prostě jím byl.

Snímek se dočkal sedmi oscarových nominací, žádnou ale nakonec neproměnil. Budova polepšovny v Ohiu, kde se natáčel, dnes mimochodem slouží jako muzeum.