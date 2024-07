Osobní tip Jany Podskalské:

| Video: Youtube

Americká krása

Nova Cinema, 26. 7., 21.40

Pět Oscarů a dveře Hollywoodu dokořán. To všechno přinesl Samu Mendesovi film Americká krása, který se stal jeho triumfálním vstupem do filmové Mekky v Los Angeles. A málo platné, jeho síla a nadčasová výpověď nestárne. Tím šťastným impulsem byl v roce 1999 scénář Alana Balla, který nabídla Mendesovi společnost DreamWorks a navrch mu slíbila značnou tvůrčí svobodu. A Sam Mendes, do té doby známý hlavně jako divadelní režisér, si ji užil vrchovatě. Ballův scénář povýšil na osobitou sarkastickou výpověď o povrchní střední třídě, jež je posedlá vidinou společenského úspěchu, ale uniká jí základní smysl a krásy života.

Vypráví příběh dvaačtyřicetiletého Lestera Burnhama, kterého manželka i dcera pokládají za neschopného redaktůrka i muže a on jim to nijak nevymlouvá. Jeho stereotypně a trpce plynoucí dny však nečekaně naruší cosi, co už považoval dávno za ztracené: zamiluje se do Angely, krásné a dráždivé spolužačky své dcery Jane. A zasažen tímhle vnitřním nábojem udělá něco, co je v jeho maloměstském prostředí absolutně nemyslitelné - postaví se manželce i nadřízeným, dá v práci výpověď, koupí si vysněného Pontiaka a nechá se zaměstnat u McDonald's, kde kdysi prožil nejšťastnější léta. V euforii a absolutní svobodě kráčí za svými sny, v nichž ho podporuje i mladý soused, jehož militantně založený a zakomplexovaný otec ovšem podobným vzruchům života nepřeje…

Mendesův snímek ve své době americkou společnost svým nemilosrdným pohledem citelně zasáhl, úspěch sklízel nejen u kritiky, ale i u běžných diváků. Okouzlil je nejen příběhem a hereckými výkony, ale i uhrančivou obrazovou krásou kamery Conrada L. Halla (Maratonec, Den kobylek), pro nějž to byl předposlední film před jeho smrtí. Právem si drama z oscarového večera odneslo pět hlavních sošek (nejlepší film, režie, původní scénář, herecký výkon v hlavní roli a kamera). Člověka až zabolí, když si uvědomí, jak fatálně se v důsledku kampaně Me Too zhroutila o dvě dekády později kariéra i život jednoho z oscarových vítězů – herce Kevina Spaceyho, který tu v roli Lestera podává jeden z vrcholných výkonů.

V kontextu aktuálního vývoje americké společnosti má navíc film další podnětné přesahy. Rutinní autoři televizních anotací sice sveřepě označují Americkou krásu za komedii, vězte ale, že je to celkem vážný film. Ne že byste se u něj občas nezasmáli, je to ale spíš hořký smích. A pořád stojí za to si ho (vedle výtečných herců, parádní režie i kamery) dopřát.