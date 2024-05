Tělo mého nepřítele s Jeanem Paulem Belmondem Zdroj: se svolením ČT

Tělo mého nepřítele

ČT2, 24. 5., 20.00

Francois Leclerc (Jean-Paul Belmondo) se vrací z vězení do rodného města. Vzpomíná na vše, co předcházelo zinscenovanému soudu a rozsudku. Přichází, aby se pomstil. Město nyní, stejně jako před lety, politicky i ekonomicky ovládá Ligard, bohatý průmyslník. Bez skrupulí zničil Francoisova otce, který je lídrem politické opozice. Ale Francois tiše pracuje na tvrdém úderu, rozhodnut pomstít roky strávené ve vězení. Díky šarmu se mu rychle podaří dostat do rodiny. Ligardova dcera se do něj zamiluje, její otec mu svěří významnou pozici ve svých podnicích.