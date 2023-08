Sherlock HolmesZdroj: se svolením ČT

Sherlock Holmes: Pes baskervillský

ČT2, pátek 11. 8., 20.00

Rod Baskervillů je proklet. Od doby, co psi bezbožného, násilnického sira Huga uštvali tu nebohou dívku, jejíž nevinnosti se Hugovi zachtělo, od chvíle, co ten ďábelský pes prokousl jeho hrdlo, visí nad touto rodinou prokletí násilné smrti. Přízrak děsivého zvířete se prohání po blatech a nikdo z Baskervillů mu neunikne. A zdá se, že na této pohádce, jak se o dávné legendě poněkud pohrdavě vyjádří Sherlock Holmes, přece jen něco bude. Proč by jinak na tváři sira Charlese, jehož mrtvé tělo bylo nalezeno před branou rodinného sídla, utkvěl tak zoufalý výraz hrůzy? Britská detektivka z roku 1988 se vrací k legendárnímu příběhu, kde je v hodinách temnoty moc zla na blatech nejsilnější… V hlavních rolích uvidíme Jeremyho Bretta a Edwarda Hardwicka.

Zdroj: Youtube