Bývalý nájemný vrah Hemlock (Clint Eastwood) se teď věnuje coby profesor sbírce výtvarných děl, ale z poklidného života ho vyruší nebezpečný dvojitý agent, který zabije jeho blízkého přítele. Pronásledování zavede Hemlocka až do Alp. Jeden z mužů v týmu horolezců je totiž vrah, kterého hledá. Zatím však s neznámou totožností. Clint Eastwood se připomíná jako režisér i herec dramatu z roku 1975, jež se kromě švýcarských pohoří odehrává také v ikonickém Monument Valley.

Tajemství lesního potoka

Prima ZOOM 3. 3., 21.05

Tvůrci německého dokumentu z roku 2019 zachycují krásu pestrobarevného života pod hladinou i v okolí jednoho z mála bystrých potoků v Evropě. A připomínají, že nedotčené ekosystémy jsou nejlepší obranou proti klimatickým změnám. Ekosystém lesního potoka je ale stejně složitý jako různorodý a ukazuje se, že v celé střední Evropě zůstal nedotčený už jen jeden z tisíce. Co se stalo s našimi potoky? A co to znamená pro naši budoucnost?

Tajemství lesního potokaZdroj: se svolením Prima ZOOM

Chyby

ČT1 4. 3., 22.25

Jedna společně strávená noc a náhle je tu nečekaný vztah, láska a nakonec společné bydlení. Když se ale odhalí dívčina neblahá pornografická minulost, je to pro křehký vztah příliš silný náraz. Dokážou jej oba ustát? A jsou jediní na zdejším maloměstě, kdo o Emině porno kariéře ví? Drama Jana Prušinovského o chybách, které už nelze vzít zpět, pokrytectví i (ne)schopnosti odpustit vyneslo představitelce hlavní role Pavle Gajdošíkové cenu domácí kritiky a Českého lva.

Novinky na streamovacích službách? Sága o nekonečný pubertě i Majerův antihrdina

To byl Elvis

ČT art, 4. 3., 20.15

Elvis Presley i dnes oslovuje miliony fanoušků po celém světě. Hlavně svou hudbou, ale i příběhem, který v sobě nese nejen úspěch a slávu, ale i život plný drog a závislostí. Život, který po 42 letech předčasně vyhasl v koupelně jeho Gracelandu. Dokumentární film režisérů Malcolma Lea a Andrewa Solta pomocí videí z domácího archivu a z koncertních vystoupení, ale i hraných pasáží vykresluje cestu talentovaného chlapce z americké jižanské vesnice, přes první vystoupení a úspěchy, službu v armádě, až k vystoupením ve velkých sálech v Las Vegas.

To byl ElvisZdroj: se svolením ČT

Tulsa King

Skyshowtime

Sylvester Stallone ve své první televizní roli. V seriálu Tulsa King hraje mafiána Dwighta Manfrediho, který seděl za mřížemi, aby kryl své kumpány. Nyní má za „odměnu" možnost vypadnout z New Yorku do Oklahomy a založit si tam vlastní impérium. Jenže Dwight tuhle potupu odmítá respektovat. Má své plány i kontakty a ještě svým bývalým kumpánům pěkně zatopí. Kromě svalů a sbírky vrásek Stallone v projektu Taylora Sheridana ukazuje, že rozhodně nepatří do herecké penze.

Znamení Raka

ČT art, 5. 3., 20.15

Krimifilm Juraje Herze z roku 1966 si uchoval i po letech své napětí. Rozplétání nepřehledných nitek kolem vraždy lékaře komplikují policii složité profesní i osobní vztahy mezi personálem nemocnice, kde téměř každý měl důvod zavražděného za jistých okolností nenávidět. Kriminálně psychologický film vznikl podle románu Hany Bělohradské Poslední večeře a byl prvním celovečerním snímkem Juraje Herze. Do hlavních rolí obsadil mimo jiné Zdeňka Štěpánka, Ilju Prachaře, Karlu Chadimovou, Ivu Janžurovou a Pavla Landovského.