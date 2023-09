Co nabídnou televize o víkendu? Nestárnoucí klasiku i Angelinu Jolie na hraně

Vědec jako muž dvou tváří, úředník ztracený v osidlech femme fatale a starý mládenec na schůzce naslepo. Pro celou rodinu pak ožijí duchové na hradě Brtník. To vše najdete o víkendu na televizní obrazovce. Komu by to bylo málo, může si zajamovat s Dashou na závěr Zlaté Prahy.