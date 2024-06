Zaříkávač koníZdroj: se svolením Primy

Zaříkávač koní

Prima MAX, 23. 6., 20.00

Čtrnáctiletá Grace MacLean se svou kamarádkou Judith se vydaly na projížďku na koních. Cestou do příkrého kopce však Judithin kůň uklouzne, splaší se a vláčí dívku, která se neudržela v sedle, za sebou. Grace se kamarádce marně snaží pomoci. Na silnici se proti nim vyřítí kamion, který nestačí zabrzdit a narazí do nich. V nemocnici se Robert a Annie MacLeanovi dozvědí, že Judith zemřela a jejich dceři musela být amputována noha u kolena. Veterinářka na místě nehody najde těžce zraněného a polekaného koně Pilgrima, který patří Grace. Žádá Annie, aby dovolila trpícího koně utratit, ta to však odmítne.

Čas běží a rodina se jen obtížně vyrovnává s prožitou tragédií. Vše stěžuje setkání Grace, která se nedokáže se svým zraněním vyrovnat, s Pilgrimem, znetvořeným četnými ranami, který nesnese přítomnost lidí. Zoufalá Annie objeví v časopise článek o Tomu Bookerovi, který dokáže svým neobvyklým nadáním léčit zvířata. Zavolá mu, on však odmítne přijet do New Yorku. Annie se nevzdává a přes odpor dcery i manžela se rozhodne odjet s koněm i s dcerou na Bookerův ranč do Montany. Hrají Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neil, Dianne Wiest, Scarlett Johansson či Chris Cooper.