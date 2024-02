Faunovo velmi pozdní odpoledneZdroj: se svolením ČT

Faunovo velmi pozdní odpoledne

ČT2, 4. 2., 21.35

Stárnoucí elegán a svůdník Faun, vlastním jménem Karel (Leoš Suchařípa), žije v Praze na Malé Straně v pečlivě udržovaném půdním bytě, vybaveném většinou starožitným nábytkem. Pro starou správcovou domu je to ovšem tatrman. Faun pracuje v podniku zahraničního obchodu pod přísnou šéfkou. Všímá si však výhradně pohledných mladších kolegyň – snad jen s výjimkou sekretářky Vlasty, která je do něj zamilovaná. Faun s oblibou svádí neznámé mladé ženy, ale pokaždé se je snaží včas vystrnadit ze svého bytu, aby nenarušily jeho zaběhaný pořádek. Jenže čas je neúprosný a povadlý elegán to začíná poznávat na každém kroku. Jedno z jeho prvních prozření při pohledu na nové krásky je, že všechno se stihnout nedá. A to je jen začátek trapně komických a nakonec až tragických situací, které Fauna nevyhnutelně čekají a které si jejich autorka a režisérka Věra Chytilová s gustem užila.

