Na plovárně s Yvonne Přenosilovou

ČT art, 15. 9., 20.00

Marek Eben připomene ve svém „plovárenském“ rozhovoru jednu z nejvýraznějších českých zpěvaček a moderátorek. Pořadem z roku 2004 vzdává Česká televize hold památce Yvonne Přenosilové, jež zemřela v pondělí ve věku 76 let. Byla jednou z tuezmských nejslavnějších zpěvaček šedesátých let, v roce 1968 podepsala petici 2000 slov a poté emigrovala do Spolkové republiky Německo za svými rodiči. V Mnichově pracovala v Rádiu Svobodná Evropa jako moderátorka hudebních pořadů s Karlem Krylem a Rozinou Jadrnou Pokornou.