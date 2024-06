Soutěž Kdo se ptá? moderuje Martin Dejdar (uprostřed).Zdroj: se svolením Prima+

Kdo se ptá? (Prima+)

Česko se začlenilo mezi plejádu zemí napříč světem, jejichž televizní diváci mohou sledovat soutěžní show Who is Asking? Princip vědomostní soutěže spočívá v zodpovídání záludných otázek, jež soutěžícím pokládají běžní lidé. Ti své dotazy natáčejí na mobilní telefon a zasílají je do studia. Dvě dvojice soutěžících si z velkoplošné obrazovky vybírají tváře dotazovaných, aniž by tušili, jaké otázky pro ně mají přichystané. Prochází třemi koly až k vítězství jednoho páru. Zatímco ve světě soutěží dvojice z lidu, v české verzi Kdo se ptá? poměří znalosti známé osobnosti. Moderuje Martin Dejdar.

Nová epizoda zábavné soutěže je vždy k vidění v předpremiéře na Prima+.